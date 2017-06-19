Прыгун в воду Владимир Арутюнян – 9-й на ЧЕ
19 июня 2017 - 11:26 AMT
PanARMENIAN.Net - В Киеве завершился чемпионат Европы по прыжкам в воду. В заключительный день соревнований представитель Армении Владимир Арутюнян на 10-метровой вышке с 382.90 очками занял 9-е место.
В этой дисциплине другой представитель Армении Лев Саргсян не смог выйти в финал, передает пресс-служба НОК РА.
На первенстве континента Армению представили Лев Саргсян, Азат и Владимир Арутюняны.
Ранее братья Арутюняны в синхронных прыжках заняли 6-е место.
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В заключительный день соревнований другие армянские борцы вольного и греко-римского стиля остались без медалей.
Сборная Армении по прыжкам в воду готовится к чемпионату Европы, который пройдет в Киеве с 12 по 18 июня.
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