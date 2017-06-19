Прыгун в воду Владимир Арутюнян – 9-й на ЧЕ

PanARMENIAN.Net - В Киеве завершился чемпионат Европы по прыжкам в воду. В заключительный день соревнований представитель Армении Владимир Арутюнян на 10-метровой вышке с 382.90 очками занял 9-е место.

В этой дисциплине другой представитель Армении Лев Саргсян не смог выйти в финал, передает пресс-служба НОК РА.

На первенстве континента Армению представили Лев Саргсян, Азат и Владимир Арутюняны.

Ранее братья Арутюняны в синхронных прыжках заняли 6-е место.