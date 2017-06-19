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Шахматист Самуэл Севян стал чемпионом Континентального чемпионата Америки

Шахматист Самуэл Севян стал чемпионом Континентального чемпионата Америки
19 июня 2017 - 12:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский шахматист армянского происхождения, 16-летний Самуэл Севян занял первое место в Континентальном чемпионате Америки по шахматам, завершившемся в колубийском городе Медельин.

В последнем 11-м туре он сыграл вничью с перуанцем Хорхе Кори. Таким образом, он и еще семь шахматистов заработали по 8,5 очков. По дополнительным расчетам, победителем турнира был объявлен Севян. Помимо золотой медали, он завоевал путевку на розыгрыш кубка мира 2017 года, который состоится в Тбилиси.

Другой шахматист армянского происхождения, бразильский гроссмейстер Григор Севак Мхитарян, с 7 очками занял 35-е место.

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