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ЕС продлил санкции за аннексию Крыма еще на год

ЕС продлил санкции за аннексию Крыма еще на год
19 июня 2017 - 13:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Евросоюз продлил еще на 12 месяцев - до 23 июня 2018 года - срок действия санкций, введенных за аннексию Крыма и Севастополя. Об этом сообщила 19 июня пресс-служба Совета ЕС.

Штрафные меры Брюсселя предполагают, в частности, запрет на ввоз продукции в Евросоюз с территории полуострова и Севастополя и распространяются на физических лиц из ЕС и базирующиеся там компании. Незаконными признаются также инвестиции в регион, сотрудничество с компаниями-поставщиками, вложения в недвижимость и финансирование находящихся в Крыму предприятий, пишет Deutsche Welle.

Ограничения распространяются и на туристическую сферу. Так, европейским круизным судам предписано не заходить в порты полуострова, за исключением экстренных случаев.

Кроме того, запрещается ввоз в Крым «определенных товаров и технологий», которые могут использоваться в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также применяться при добыче нефтегазового сырья и минеральных ресурсов.

«ЕС по-прежнему осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя РФ и намерен в полном объеме осуществить свою политику непризнания» захвата полуострова, отмечает пресс-служба Совета Евросоюза.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. В июне 2014-го Брюссель впервые ввел санкции против полуострова.

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Deutsche Welle: ЕС продлил без обсуждения санкции за аннексию Крыма
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