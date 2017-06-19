Соглашение между Арменией и РФ о группировке войск представили на ратификацию Путину

PanARMENIAN.Net - Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о представлении президенту РФ Владимиру Путину для внесения на ратификацию соглашения между Россией и Арменией об объединенной группировке войск, пишет «Ъ».

Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Виген Саркисян подписали соответствующее соглашение в ноябре 2016 года.

По словам Саркисяна, в группировку войдут 102 российская военная база, дислоцирующая на территории Армении, и подразделения Вооруженных сил Армении.Министр подчеркнул, что группировка создается для совместного выполнения задач при необходимости. Главы оборонных ведомств Армении и России также подписали план сотрудничества на 2017 год.

А в июне 2016 года Армения утвердила соглашение о единой с Россией системе ПВО на Кавказе.