Соглашение между Арменией и РФ о группировке войск представили на ратификацию Путину
19 июня 2017 - 14:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о представлении президенту РФ Владимиру Путину для внесения на ратификацию соглашения между Россией и Арменией об объединенной группировке войск, пишет «Ъ».
Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Виген Саркисян подписали соответствующее соглашение в ноябре 2016 года.
По словам Саркисяна, в группировку войдут 102 российская военная база, дислоцирующая на территории Армении, и подразделения Вооруженных сил Армении.Министр подчеркнул, что группировка создается для совместного выполнения задач при необходимости. Главы оборонных ведомств Армении и России также подписали план сотрудничества на 2017 год.
А в июне 2016 года Армения утвердила соглашение о единой с Россией системе ПВО на Кавказе.
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