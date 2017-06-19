В Ереване установили заправочные станции для электромобилей Tesla

PanARMENIAN.Net - В Ереване установили бесплатные заправочные станции для электромобилей Tesla. Одна из заправок установлена на улице Республики, их установили братья Бадалян.

Американская компания Tesla, основателем которой является Илон Маск, производит электромобили и решения для хранения электрической энергии.Совместно с производством электромобилей компания Tesla Motors начала активное развитие бесплатных «заправочных станций» для своих автомобилей - Tesla Supercharger Station.

В Армении нет официального представительства Tesla, однако есть несколько электромобилей компании.

Всего в Ереване установлено 5 подобных заправочных станций.

Полная зарядка электрокара Tesla длится 75 минут.

Ввозные таможенные пошлины на легковые электромобили в страны ЕАЭС - Армению, Россию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию - будут обнулены до 31 августа 2017 года.