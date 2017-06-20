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Сопредседатели МГ ОБСЕ посетили Зангелан, Кубатлу, Лачин и Кельбаджар

Сопредседатели МГ ОБСЕ посетили Зангелан, Кубатлу, Лачин и Кельбаджар
20 июня 2017 - 10:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд (США), Стефан Висконти (Франция), Игорь Попов (Россия) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик (Польша) распространили заявление по итогам визита в Ереван, Степанакерт и Баку.

В заявлении, в частности, говорится, что 10 июня сопредседатели встретились в Ереване с президентом Армении Сержем Саркисяном и 19 июня в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, они провели консультации с главами МИД и министрами обороны обеих стран. 12 июня сопредседатели посетили Нагорный Карабах, они посетили «прилегающие к Нагорному Карабаху Зангеланский, Кубатлинский, Лачинский и Кельбаджарский районы».

Отмечается, что в Баку сопредседатели обратились к руководству Азербайджана и призвали избегать дальнейшей эскалации ситуации. Сопредседатели сделали такое же обращение в Ереване и Степанакерте. Они призвали стороны рассмотреть проведение мероприятий, направленных на снижение напряженности на линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской государственной границе.

17 июня в 09:40 по местному времени в северном направлении линии соприкосновения смертельное ранение получил военнослужащий АО НКР Нарек Тигранович Гаспарян 1997 г.р.

16 июня, около 18:05 по ереванскому времени, ВС Азербайджан из автоматических станковых гранатометов открыли огонь в направлении оборонительного участка одной из воинских частей Армии обороны НКР. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР). В результате инцидента смертельное ранение получили военнослужащие АО НКР Араик Рудикович Матинян (1997 г.р.), Виген Жирайрович Петросян (1997 г.р.) и Вардан Цовакович Саркисян (1997 г.р.).

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