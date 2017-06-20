Умерла известный модельер Карла Фенди
20 июня 2017 - 10:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Итальянский модельер Карла Фенди, многие годы определявшая стратегию развития всемирно известной группы Fendi, скончалась поздно вечером в понедельник в Риме на 81-м году жизни.
По информации местных СМИ, Фенди, недавно перенесшая тяжелое заболевание легких, на днях выписалась из больницы и вернулась в свою римскую резиденцию – знаменитый Палаццо Русполи, пишет РИА Новости.
Четвертая из сестер Фенди, Карла до последних дней жизни оставалась почетным президентом группы Fendi, основанной ее родителями в 1925 году. Эта компания стала поистине уникальным явлением в мире итальянской высокой моды, поскольку в начале 1950-х годов у ее руля встали сразу пять сестер — Паола, Анна, Франка, Карла и Альда.
Паола стала экспертом по выделке меха, Анна — дизайнером, Франка — специалистом по связям с общественностью, Альда — коммерческим директором бренда, а Карла фактически занималась всеми текущими делами дома моды, уделяя особое внимание стратегии развития фирмы и ее проникновению на зарубежные рынки, прежде всего, в США.
Одним из ключевых решений Карлы и ее сестер стало приглашение в дом моды молодого немецкого дизайнера Карла Лагерфельда, который на долгие годы стал арт-директором бренда Fendi. Именно благодаря его творческой фантазии меховая одежда и кожаные аксессуары этой марки приобрели неожиданные, яркие расцветки и сразу же привлекли к себе внимание модниц всего мира. В 1966 году Лагерфельд придумал и знаменитый логотип дома моды — две буквы F, одна из которых перевернута.
Благодаря усилиям сестер Фенди и Лагерфельда дом моды Fendi в 1980-е годы превратился в одного из мировых лидеров в области создания модной одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии. Однако в 1999 году группа вошла в состав холдинга LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy S.A) и сестры Фенди утратили свою руководящую роль в компании.
Photo: AFP 2017/ Filippo Monteforte
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