4 армянских шахматиста выполнили норму международного гроссмейстера

PanARMENIAN.Net - На завершившемся в Минске мужском чемпионате Европы по шахматам сразу 4 представителя Армении выполнили норму международного гроссмейстера. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь национальной шахматной федерации Армении Микаел Андриасян.

Подобное произошло впервые в истории армянских шахмат. Айк Мартиросян также показал лучший результат среди 18-летних участников, а Арам Акопян стал вторым. Для 17-летнего Мартиросяна – это уже четвертая норма гроссмейстера. Айк также существенно улучшил свой рейтинг, и на ближайшем конгрессе ФИДЕ в октябре ему будет присуждено почетное звание. В истории армянских шахмат – это второй результат, пишет пресс-служба НОК РА.

В более раннем возрасте звания гроссмейстера в Армении удостаивался лишь Самвел Тер-Саакян (в 15 лет).

20-летний Арман Микаелян выполнил гроссмейстерскую норму уже в третий раз. Чтобы получить это звание Арману остается лишь поднять свой рейтинг на 20 пунктов (до отметки 2500). Микаелян в Минске имел хорошие шансы на завоевание призового места, но два обидных поражения на финише не позволили ему даже завоевать путевку на Кубок мира.

15-летний Артур Давтян сумел впервые выполнить норму гроссмейстера. При рейтинге 2216 (на момент начала турнира) ему удалось победить израильского гроссмейстера Илью Смирина (2676).

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