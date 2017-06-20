NASA обнаружило 10 схожих с Землей новых экзопланет
20 июня 2017 - 12:16 AMT
PanARMENIAN.Net - НАСА опубликовало новый каталог материалов наблюдений космического зонда «Кеплер». Так, ученые обнаружили 10 новых экзопланет, сопоставимых по размерам с Землей и расположенных в зоне обитаемости своих звезд.
Всего специалистам удалось обнаружить 219 новых планет, а в общей сложности — более четырех тысяч кандидатов в экзопланеты, из которых проверить удалось только около 2.3 тысячи. Всего 50 имеют схожие с Землей размеры, а 30 из них уже верифицированы, пишет Lenta.ru.
Каталог содержит материалы, полученные за первые четыре года миссии «Кеплер».
«Этот тщательно собранный каталог является основой для точного ответа на один из самых главных вопросов астрономии — сколько в галактике планет, таких же, как наша Земля», — заявила ведущий автор каталога Сьюзан Томпсон.
В апреле международная группа астрофизиков обнаружила экзопланету LHS 1140b, относящуюся к классу суперземель. Ученые считают, что данная экзопланета с большей вероятностью пригодна для жизни, чем Proxima b или планеты системы TRAPPIST-1.
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