Пресечен импорт в Армению азербайджанских соли и чая

PanARMENIAN.Net - На днях был пресечен импорт в Армению ряда товаров азербайджанского происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по госдоходам Армении.

Сотрудники КПП «Бавра» в машинах, прибывших в Армению из Грузии, обнаружили более полтонны пищевой соли и чая азербайджанского происхождения.

Сопровождающие заявили, что они не знали ничего о происхождении товара. После выявления обстоятельств последние отказались от импорта.

В апреле государственная служба безопасности продуктов питания РА проводила масштабные исследования рынка для проверки появившейся в СМИ информации о реализации в стране яблок из Азербайджана. По результатам проверки регулятор зафиксировал случаи сбыта яблок из этой страны. Проверки осуществлялись в пунктах продажи свежих овощей и фруктов, супермаркетах и на рынках в Ереване и в областях.