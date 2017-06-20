Пресечен импорт в Армению азербайджанских соли и чая
20 июня 2017 - 13:52 AMT
PanARMENIAN.Net - На днях был пресечен импорт в Армению ряда товаров азербайджанского происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по госдоходам Армении.
Сотрудники КПП «Бавра» в машинах, прибывших в Армению из Грузии, обнаружили более полтонны пищевой соли и чая азербайджанского происхождения.
Сопровождающие заявили, что они не знали ничего о происхождении товара. После выявления обстоятельств последние отказались от импорта.
В апреле государственная служба безопасности продуктов питания РА проводила масштабные исследования рынка для проверки появившейся в СМИ информации о реализации в стране яблок из Азербайджана. По результатам проверки регулятор зафиксировал случаи сбыта яблок из этой страны. Проверки осуществлялись в пунктах продажи свежих овощей и фруктов, супермаркетах и на рынках в Ереване и в областях.
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Сезонный пригородный электропоезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.
В советское время капанский аэропорт принимал рейсы малой авиации из Еревана и других городов Армянской ССР.
С 23 июля планируется осуществлять рейсы в данном направлении дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям
Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 2-3 градуса.
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