В Ереване и регионах Армении ожидается дождь: Температура воздуха понизится

PanARMENIAN.Net - В Ереване 21-го, с 23-25 июня в вечерние часы в отдельных местах возможен, а 22 июня ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы ветер усилится до 17-20 м/с.

На территории Армении 21-го, с 23-25 июня в вечерние часы в северных районах, 22 июня в большинстве регионов ожидается дождь с грозой, во время грозы ветер усилится до 20-25 м/с, в отдельных местах возможен град.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. 22 июня температура воздуха понизится на 5-6 градусов, затем постепенно повысится.