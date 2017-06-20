В Ереване и регионах Армении ожидается дождь: Температура воздуха понизится
20 июня 2017 - 13:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване 21-го, с 23-25 июня в вечерние часы в отдельных местах возможен, а 22 июня ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы ветер усилится до 17-20 м/с.
На территории Армении 21-го, с 23-25 июня в вечерние часы в северных районах, 22 июня в большинстве регионов ожидается дождь с грозой, во время грозы ветер усилится до 20-25 м/с, в отдельных местах возможен град.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. 22 июня температура воздуха понизится на 5-6 градусов, затем постепенно повысится.
Самое значимое
Сезонный пригородный электропоезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.
В советское время капанский аэропорт принимал рейсы малой авиации из Еревана и других городов Армянской ССР.
С 23 июля планируется осуществлять рейсы в данном направлении дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям
Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 2-3 градуса.
Partner news
Последние новости
Важные перемены в жизни рэпера Jay Z: Он поменял псевдоним на JAY-Z Отмечается, что это не первый раз, когда рэпер меняет свое прозвище. Ранее он использовал дефис в имени, однако отказался от него после выпуска 12-го сольного альбома Magna Carta Holy Grail
Первый компьютер Apple ушел с молотка за $355 000 Для сравнения: на том же аукционе четырехроторная шифровальная машина «Энигма» 1944 года была продана за 547 тысяч долларов
Вышел новый трейлер продолжения «Проклятия Аннабель» (видео) Согласно жету фильма, через несколько лет после трагической гибели дочери, талантливый создатель кукол и его жена пригласили в свой дом несколько девочек из закрытого детского дома вместе с их воспитательницей
Ученые спрогнозировали наступление смертельной для человечества жары Оценки ученых справедливы при условии, что выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся