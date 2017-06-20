Первый компьютер Apple ушел с молотка за $355 000
20 июня 2017 - 14:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Аукционный дом Christie’s продал один из шести работоспособных компьютеров Apple I 1976 года. Устройство ушло с молотка за 355 тысяч долларов.
Отмечается, что это далеко не самая высокая цена за данный компьютер. Так, в 2013 году такую же модель продали за 671 тысячу долларов, а в 2014 — за 905 тысяч. Для сравнения: на том же аукционе четырехроторная шифровальная машина «Энигма» 1944 года была продана за 547 тысяч долларов, пишет Lenta.ru со ссылкой на CNET.
Компьютер был разработан и собран сооснователем Apple Стивом Возняком для личного пользования. Компьютер в виде готовой платы продавался за 666,66 доллара (цену, по легенде, назначил Возняк, который любил «повторяющиеся цифры»). Пользователь должен был самостоятельно добавить к нему корпус, экран, клавиатуру и источник питания.
Всего было выпущено около 200 Apple I. На данный момент уцелело всего 63 компьютера, из которых шесть в рабочем состоянии.
Самое значимое
Социальная сеть Facebook сделала кнопку для вставки GIF в комментарии в честь 30-летия формата. Впервые анимированные картинки представили CompuServe в 1987.
Сама функция является просто расширенным окном уведомлений Messenger, который находится на страничке в верхнем правом углу
В Instagram Stories добавили более тонкий и зрелый, но подверженный ошибкам подражатель дополняющих реальность фильтров селфи от Snapchat.
С помощью дополнения PowerPoint Translator презентации могут переводиться в автоматически с одного языка на другой и обратно
Partner news
Последние новости
Важные перемены в жизни рэпера Jay Z: Он поменял псевдоним на JAY-Z Отмечается, что это не первый раз, когда рэпер меняет свое прозвище. Ранее он использовал дефис в имени, однако отказался от него после выпуска 12-го сольного альбома Magna Carta Holy Grail
В Ереване и регионах Армении ожидается дождь: Температура воздуха понизится Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. 22 июня температура воздуха понизится на 5-6 градусов, затем постепенно повысится
Пресечен импорт в Армению азербайджанских соли и чая Сотрудники КПП «Бавра» в машинах, прибывших в Армению из Грузии, обнаружили более полтонны пищевой соли и чая азербайджанского происхождения
Осуществлен первый регулярный рейс Хургада - Ереван - Хургада В числе первых пассажиров рейса были представители политической и культурной сфер армянской общины египетской столицы Каира и другие гости