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Первый компьютер Apple ушел с молотка за $355 000

Первый компьютер Apple ушел с молотка за $355 000
20 июня 2017 - 14:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Аукционный дом Christie’s продал один из шести работоспособных компьютеров Apple I 1976 года. Устройство ушло с молотка за 355 тысяч долларов.

Отмечается, что это далеко не самая высокая цена за данный компьютер. Так, в 2013 году такую же модель продали за 671 тысячу долларов, а в 2014 — за 905 тысяч. Для сравнения: на том же аукционе четырехроторная шифровальная машина «Энигма» 1944 года была продана за 547 тысяч долларов, пишет Lenta.ru со ссылкой на CNET.

Компьютер был разработан и собран сооснователем Apple Стивом Возняком для личного пользования. Компьютер в виде готовой платы продавался за 666,66 доллара (цену, по легенде, назначил Возняк, который любил «повторяющиеся цифры»). Пользователь должен был самостоятельно добавить к нему корпус, экран, клавиатуру и источник питания.

Всего было выпущено около 200 Apple I. На данный момент уцелело всего 63 компьютера, из которых шесть в рабочем состоянии.

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Lenta.ru: Первый компьютер Apple продали за 355 тысяч долларов
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