Важные перемены в жизни рэпера Jay Z: Он поменял псевдоним на JAY-Z
20 июня 2017 - 14:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский хип-хоп-исполнитель Шон Картер, известный как Джей Зи (Jay Z), изменил свой псевдоним. Теперь он выступает под именем ДЖЕЙ-ЗИ (JAY-Z).
Отмечается, что это не первый раз, когда рэпер меняет свое прозвище. Ранее он использовал дефис в имени, однако отказался от него после выпуска 12-го сольного альбома Magna Carta Holy Grail.
В нынешней вариации дефис вернулся, а все буквы стали прописными. Причины таких перемен не уточняются, пишет Lenta.ru со ссылкой на Entertainment Weekly.
19 июня музыкант анонсировал выход нового студийного альбома «4:44». Он опубликовал отрывок из видеоклипа на песню Adnis, которая войдет в пластинку. Релиз запланирован на 30 июня.
18 июня у артиста и его супруги певицы Бейонсе родилась двойня. В мае ДЖЕЙ-ЗИ занял второе место в рейтинге самых богатых рэперов по версии журнала Forbes, уступив хип-хоп-исполнителю Шону Комбсу (Diddy).
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