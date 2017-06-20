Фанатам «Игры престолов» показали новые кадры со съемок седьмого сезона сериала
20 июня 2017 - 16:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Телеканал HBO провел в Мадриде выставку, посвященную седьмому сезону «Игры престолов», где фанатам показали новые кадры со съемок фэнтезийного сериала. Видеоклип, показанный поклонникам, опубликован на странице компании в Facebook.
В ролике появляется Арья Старк (Мэйси Уильямс), которая предлагает «увидеть то, что раньше никто не видел».
«Обещайте, что никому об этом не расскажете», — добавляет героиня. Затем на экране показываются кадры со съемок очередного сезона, пишет Lenta.ru.
19 июня датский актер Пилу Асбек рассказал о самом злобном персонаже «Игры престолов». По его словам, антагонист Эйрон Грейджой переплюнул Рамси Болтона и Джоффри Баратеона.
Премьера седьмой части «Игры престолов» состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в новом сезоне будет семь серий, он будет предпоследним. Литературной основой сериала стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина.
Самое значимое
В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
В большом концертном зале «Арам Хачатурян» 6 июня состоится церемония открытия бюста великого армянского композитора, народного артиста СССР Арама Хачатуряна.
Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур 1 июня в Ереване объявил о создании фонда «Азнавур» и старте первого проекта – основании в столице Армении интерактивного музея.
Израильский джазмен, контрабасист, композитор, певец Авишай Коэн 31 мая выступит в Концертном зале имени Арама Хачатуряна вместе со своим трио.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Умные чат-боты Facebook придумали свой собственный язык Ботов подключили к алгоритмам машинного обучения и позволили им переписываться между собой, чтобы они оттачивали навыки общения
Взрыв в Стамбуле: Есть пострадавший Стоящий рядом со зданием автомобиль получил повреждения и перевернулся
Экс-министру обороны НКР смягчили обвинение по делу об «Игле» В частности, по его словам, следствие сняло с Бабаяна обвинение в контрабандном ввозе в Армению переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла»
Иракская армия полностью окружила боевиков ИГ в центре Мосула Как заявили в командовании иракской армии, бронетанковым подразделениям удалось взять под свой контроль район Шифаа, который располагается вдоль западного берега реки Тигр