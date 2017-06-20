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Фанатам «Игры престолов» показали новые кадры со съемок седьмого сезона сериала

Фанатам «Игры престолов» показали новые кадры со съемок седьмого сезона сериала
20 июня 2017 - 16:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Телеканал HBO провел в Мадриде выставку, посвященную седьмому сезону «Игры престолов», где фанатам показали новые кадры со съемок фэнтезийного сериала. Видеоклип, показанный поклонникам, опубликован на странице компании в Facebook.

В ролике появляется Арья Старк (Мэйси Уильямс), которая предлагает «увидеть то, что раньше никто не видел».

«Обещайте, что никому об этом не расскажете», — добавляет героиня. Затем на экране показываются кадры со съемок очередного сезона, пишет Lenta.ru.

19 июня датский актер Пилу Асбек рассказал о самом злобном персонаже «Игры престолов». По его словам, антагонист Эйрон Грейджой переплюнул Рамси Болтона и Джоффри Баратеона.

Премьера седьмой части «Игры престолов» состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в новом сезоне будет семь серий, он будет предпоследним. Литературной основой сериала стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина.

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Lenta.ru: Авторы «Игры престолов» показали новые кадры со съемок седьмого сезона
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