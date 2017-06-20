Более 80 кг армянской кинзы вернут из Петербурга на родину

PanARMENIAN.Net - Сотрудники Россельхознадзора по Петербургу не пустили партию подозрительной свежей кинзы из Армении в Петербург. Груз прибыл из Армении на территорию грузового терминала аэропорта Пулково.

Сотрудники ведомства обнаружили в кинзе растение – паразит. Экспертиза показала, что инспекторы сомневались не зря - в зелени действительно был карантинный объект - повилика, пишет Spbdnevnik.

По решению собственника, более 80 килограммов ароматной зелени будут возвращены в Армению, сообщили в ведомстве.

Объем экспорта из Армении за январь-апрель 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 16.4% до $608.4 млн. Импорт за аналогичный период времени вырос на 14.6% до $1 080.6 млн. Объем внешнеторгового оборота Армении за январь-апрель 2017 года составил порядка $1 689 млн, увеличившись на 15.1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.