Взрыв в Стамбуле: Есть пострадавший
20 июня 2017 - 18:38 AMT
PanARMENIAN.Net - В одном из офисов стамбульского района Малтепе произошел взрыв.
Один человек госпитализирован. Стоящий рядом со зданием автомобиль получил повреждения и перевернулся, пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство IHA.
Где конкретно находилось взрывное устройство, не уточняется. Место ЧП оцеплено. Причины взрыва выясняются.
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