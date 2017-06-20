Взрыв в Стамбуле: Есть пострадавший

PanARMENIAN.Net - В одном из офисов стамбульского района Малтепе произошел взрыв.

Один человек госпитализирован. Стоящий рядом со зданием автомобиль получил повреждения и перевернулся, пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство IHA.

Где конкретно находилось взрывное устройство, не уточняется. Место ЧП оцеплено. Причины взрыва выясняются.

14 июня в одном из магазинов запчастей, расположенных на северо-западе Анкары, произошел взрыв. В результате случившегося два человека погибли, трое получили ранения.