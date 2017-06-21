ЕС выделит Армении €3 млн для помощи сирийским беженцам

PanARMENIAN.Net - Евросоюз выделит Армении €3 млн на помощь сирийским беженцам. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

Региональный инвестиционный фонд Евросоюза 20 июня утвердил проект на общую сумму в 275 млн евро для ослабления последствий сирийского кризиса. В рамках проекта планируется поддерживать беженцев и принимающие их страны - Армению, Турцию, Ливан, Иорданию, Ирак, Западные Балканы.

3 млн евро из общей суммы будет выделено Армении для поддержки сирийских беженцев путем расширения доступа к медицинским и психосоциальным услугам, улучшения жилищных условий, расширения возможностей участия в экономических проектах, а также путем содействия интеграции школьников и студентов.

€126.5 млн будет выделено Турции, €90 млн в рамках программы уйдет на улучшение образования в Ливане, Турции и Иордании, €25 млн - на поддержку женщин и девочек в Ираке, Иордании, Ливане и Турции.

По данным министерства диаспоры РА, с момента начала войны в Сирии Армения приняла 22 тысяч сирийских беженцев.