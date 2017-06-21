ЕС выделит Армении €3 млн для помощи сирийским беженцам
21 июня 2017 - 12:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Евросоюз выделит Армении €3 млн на помощь сирийским беженцам. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.
Региональный инвестиционный фонд Евросоюза 20 июня утвердил проект на общую сумму в 275 млн евро для ослабления последствий сирийского кризиса. В рамках проекта планируется поддерживать беженцев и принимающие их страны - Армению, Турцию, Ливан, Иорданию, Ирак, Западные Балканы.
3 млн евро из общей суммы будет выделено Армении для поддержки сирийских беженцев путем расширения доступа к медицинским и психосоциальным услугам, улучшения жилищных условий, расширения возможностей участия в экономических проектах, а также путем содействия интеграции школьников и студентов.
€126.5 млн будет выделено Турции, €90 млн в рамках программы уйдет на улучшение образования в Ливане, Турции и Иордании, €25 млн - на поддержку женщин и девочек в Ираке, Иордании, Ливане и Турции.
По данным министерства диаспоры РА, с момента начала войны в Сирии Армения приняла 22 тысяч сирийских беженцев.
Photo. UNHCR
Самое значимое
В течение всего 2017 года регулярные рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и четвергам
Партии «Компромисс», «Валенсия эн Комун» и Социалистическая партия проголосовали за резолюцию о Геноциде армян, проект которой был предложен армянским союзом «Арарат»
Первый рейс запланирован на 21 июня, перелеты будут осуществляться каждую среду. Стоимость билета - около 150 долларов США
В Карабахе в 2017 году ожидается двухзначный экономический рост.
Partner news
Сюжет
Последние новости
В Аргентине нашли потайную комнату с нацистскими артефактами В числе находок есть бюст Адольфа Гитлера, статуэтка орла с подставкой, украшенной свастикой, маркированные ножи, песочные часы с нацистской символикой
Глава села Довех об «армянском пленном» в Азербайджане: У нас нет жителя по имени Завен Карапетян Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян, в свою очередь, заявил, что в армянской армии нет такого военнослужащего
В обновлении iOS могут появиться эмодзи в хиджабе Среди новых эмоций и изображений — «Лицо с поднятой бровью», «Взрывающаяся голова», «Ругающееся лицо» и другие
Эмир Катара передал послание для Путина Письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову передал посол Катара в Москве Фахд бен Мухаммад аль-Аттыйя