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Аронян примет участие во втором этапе Grand Chess Tour

Аронян примет участие во втором этапе Grand Chess Tour
21 июня 2017 - 17:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян с 28 июня по 2 июля примет участие во втором этапе Grand Chess Tour в бельгийском Левене.

10 гроссмейстеров сыграют один круг в рапид и два круга в блиц.

Состав участников: Магнус Карлсен (Норвегия), Уэсли Со (США), Владимир Крамник (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Левон Аронян (Армения), Вишванатан Ананд (Индия), Аниш Гири (Нидерланды), Василий Иванчук (Украина), Ян Непомнящий (Россия), Баадур Джобава (Грузия), передает пресс-служба НОКА.

17 июня армянский гроссмейстер Левон Аронян победил в супертурнире Norway Chess Classic - 2017, проходящем в Ставангере.Аронян заработал 6 очков из 9 возможных.

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