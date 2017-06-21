Азербайджан показал «армянского пленного»

PanARMENIAN.Net - Минобороны Азербайджана распространило фото и видео, в котором неизвестного человека представляют в качестве «захваченного в плен» армянина, который якобы является «членом разведывательно-диверсионной группы армянской армии».

Азербайджанские СМИ приводят его слова, согласно которым, его якобы зовут «Завен Карапетян, родился 16 ноября 1974 года в селе Довех Ноемберянского района Армении, сельский житель».

После чего этот человек начинает рассказывать о том, что якобы «несет боевое дежурство и пробрался на передний край обороны азербайджанских войск, чтобы убить находящихся на посту азербайджанских солдат», пишет Haqqin.az.

Ранее азербайджанские СМИ распространили сведения о том, что якобы вечером 20 июня на линии противостояния войск разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении совершила попытку перейти линию обороны Вооруженных Сил Азербайджана, однако «в результате предпринятых действий, понеся потери, была вынуждена отступить, один член разведгруппы противника был захвачен».

В ответ на это пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что армянские вооруженные силы какой бы то ни было диверсии не осуществляли и, тем более, не понесли каких-либо потерь.

Между тем, в соцсетях один из азербайджанских пользователей заявил о 50-летнем армянине, перешедшем границу, которого «забрали военные».