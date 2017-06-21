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Глава села Довех об «армянском пленном» в Азербайджане: У нас нет жителя по имени Завен Карапетян

Глава села Довех об «армянском пленном» в Азербайджане: У нас нет жителя по имени Завен Карапетян
21 июня 2017 - 17:57 AMT

PanARMENIAN.Net - В селе Довех Ноемберянского района Армении нет жителя по имени Завен Карапетян. Об этом PanARMENIAN.Net сообщил глава села Самвел Горгинян.

Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян, в свою очередь, заявил, что в армянской армии нет такого военнослужащего.

Минобороны Азербайджана распространило фото и видео, в котором неизвестного человека представляют в качестве «захваченного в плен» армянина, который якобы является «членом разведывательно-диверсионной группы армянской армии».

Азербайджанские СМИ приводят его слова, согласно которым, его якобы зовут «Завен Карапетян, родился 16 ноября 1974 года в селе Довех Ноемберянского района Армении, сельский житель».

После чего этот человек начинает рассказывать о том, что якобы «несет боевое дежурство и пробрался на передний край обороны азербайджанских войск, чтобы убить находящихся на посту азербайджанских солдат».

Ранее азербайджанские СМИ распространили сведения о том, что якобы вечером 20 июня на линии противостояния войск разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении совершила попытку перейти линию обороны Вооруженных Сил Азербайджана, однако «в результате предпринятых действий, понеся потери, была вынуждена отступить, один член разведгруппы противника был захвачен».

В ответ на это пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что армянские вооруженные силы какой бы то ни было диверсии не осуществляли и, тем более, не понесли каких-либо потерь. Между тем, в соцсетях один из азербайджанских пользователей заявил о 50-летнем армянине, перешедшем границу, которого «забрали военные».

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