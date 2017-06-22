Азербайджанского оппозиционера задержали при попытке выезда в Грузию

PanARMENIAN.Net - Оппозиционный азербайджанский журналист Кямран Махмудов задержан в Газахе при попытке выехать в соседнюю Грузию. Об этом сообщает радио «Азадлыг» (Свобода) со ссылкой на адвоката Джавида Рзазаде, передает haqqin.az.

Адвокат отметил, что при задержании сотрудники полиции заявили, что Кямран Махмудов находится в розыске.

В Управлении полиции Газахского района подтвердили радио «Азадлыг» информацию о задержании оппозиционера. В полиции отметили, что Кямрану Махмудову запрещено покидать страну. Ситуация прояснится после соответствующих проверок.

Информация о пропаже Мухтарлы распространилась 30 мая. Позже супруга Мухтарлы и его адвокат Эльчин Садыгов заявили, что его похитили в Тбилиси и тайно доставили в Баку. В этом, якобы, могли участвовать представители грузинских спецслужб, переодетые в гражданскую форму.