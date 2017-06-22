Минобороны РФ рассекретило архивы маршала Баграмяна

PanARMENIAN.Net - Министерство обороны России рассекретило уникальные документы из фондов Центрального архива о событиях, развивающихся в первые дни Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.

Отмечается, что документы ранее никогда не публиковались.

«Всего цикл содержит более 100 страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников, среди которых Маршал Советского Союза Иван Баграмян, который в июне 1941 года встретил войну в должности начальника оперативного отдела штаба Киевского особого военного округа (Юго-Западного фронта)», — говорится в сообщении.

Уникальные архивные документы содержат ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий, осуществлявшим управление в первые дни войны на пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генерального штаба Советской Армии.

Минобороны РФ сообщает, что уникальной особенностью представленных документов являются строгие и по-военному четкие формулировки советских военачальников при оценке состояния вверенных им войск накануне войны. Согласно обнародованным архивам, многие военачальники поделились уникальными воспоминаниями об обстановке, в которой части и соединения впервые вступили в бой с немецко- фашистскими войсками.

Иван (Ованес) Баграмян (1897-1982) командовал войсками в ходе Курской битвы. Соединения 11-й армии под командованием Баграмяна совместно с другими армиями успешно прорвали оборону противника, в результате чего 29 июля 1943 года был освобожден город Болхов, 5 августа - Орел. За эти успехи командующий армией получил орден Суворова первой степени и звание генерал-полковника. В 1955 году Баграмяну было присвоено звание маршала Советского Союза. В Орле имя военачальника носит одна из улиц.