Facebook запретит скачивать фото пользователей незнакомцам

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook планирует ввести новую функцию, которая запретит скачивать фотографии пользователей незнакомым людям. Менеджер по продвижению новых проектов Facebook Аарати Соман заявил, что сейчас проходят тестовые испытания опции, ограничивающей доступ к личным фото пользователей. Первоначально она будет доступная только пользователям в Индии.

Нововведение позволит пользователям ограничивать доступ к скачиванию своих фотографий и запретит делиться ими на страницах посторонних. Будет также ограничен доступ к скриншоту экрана мобильного устройства или настольного компьютера, пишет «Коммерсант».

Представитель Facebook объяснил введение ограничений на скачивание личных фото стремлением соцсети повысить безопасность личных данных пользователей.

Ранее Facebook обновила функцию «Я в безопасности» (Safety Check). Главным нововведением стала возможность самостоятельно открывать сбор или жертвовать деньги пострадавшим от террористических актов и стихийных бедствий.