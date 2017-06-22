Facebook запретит скачивать фото пользователей незнакомцам
22 июня 2017 - 15:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook планирует ввести новую функцию, которая запретит скачивать фотографии пользователей незнакомым людям. Менеджер по продвижению новых проектов Facebook Аарати Соман заявил, что сейчас проходят тестовые испытания опции, ограничивающей доступ к личным фото пользователей. Первоначально она будет доступная только пользователям в Индии.
Нововведение позволит пользователям ограничивать доступ к скачиванию своих фотографий и запретит делиться ими на страницах посторонних. Будет также ограничен доступ к скриншоту экрана мобильного устройства или настольного компьютера, пишет «Коммерсант».
Представитель Facebook объяснил введение ограничений на скачивание личных фото стремлением соцсети повысить безопасность личных данных пользователей.
Ранее Facebook обновила функцию «Я в безопасности» (Safety Check). Главным нововведением стала возможность самостоятельно открывать сбор или жертвовать деньги пострадавшим от террористических актов и стихийных бедствий.
Самое значимое
Социальная сеть Facebook сделала кнопку для вставки GIF в комментарии в честь 30-летия формата. Впервые анимированные картинки представили CompuServe в 1987.
Сама функция является просто расширенным окном уведомлений Messenger, который находится на страничке в верхнем правом углу
В Instagram Stories добавили более тонкий и зрелый, но подверженный ошибкам подражатель дополняющих реальность фильтров селфи от Snapchat.
С помощью дополнения PowerPoint Translator презентации могут переводиться в автоматически с одного языка на другой и обратно
Partner news
Последние новости
«Судьбе назло»: Президент Киргизии выпустил музыкальный альбом Российская компания «Мелодия» выпустила в продажу музыкальный альбом «Судьбе назло» президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Маск раскрыл планы SpaceX по колонизации Марса Илон Маск, основатель компании SpaceX, подробно рассказал о планах по колонизации Марса и постройке автономного города на его поверхности.
Минобороны РФ рассекретило архивы маршала Баграмяна Министерство обороны России рассекретило уникальные документы из фондов Центрального архива о событиях, развивающихся в первые дни Великой Отечественной войны.
Армянский тяжелоатлет Самвел Григорян выиграл бронзу молодежного ЧМ Чемпионом мира стал иранец Реза Бейралванд (369 кг в двоеборье).