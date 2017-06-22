Маск раскрыл планы SpaceX по колонизации Марса

PanARMENIAN.Net - Илон Маск, основатель компании SpaceX, подробно рассказал о планах по колонизации Марса и постройке автономного города на его поверхности, опубликовав статью в научном журнале New Space.

«Есть несколько вещей, которые Маск опускает или упускает в своей статье. К примеру, мы должны сначала дождаться первых результатов миссии «Экзомарс-2020» и убедиться в том, что жизни на Марсе нет, прежде чем мы начнем загрязнять его своими отходами. Кроме того, Маск не учитывает главную проблему Марса — низкие температуры поверхности и их резкие перепады. Обогрев «города» Маска потребует астрономического количества энергии», — отмечает в своем блоге Эндрю Коутс (Andrew Coates), астроном из университетского колледжа Лондона, передает РИА Новости.

Сын неба

В конце сентября 2017 года Илон Маск рассказал о масштабных планах по колонизации Красной планеты, в рамках которых он планирует создать сверхтяжелую ракету и целый флот из тысячи многократно используемых межпланетных кораблей, которые к концу столетия доставят на Марс около миллиона людей.

Главной целью всего этого процесса, в определении самого Маска, является создание на этой планете независимого от Земли автономного города-миллионника, который станет обеспечивать себя всем необходимым для жизни и будет являться полноценным социумом, не уступающим сообществам людей на Земле.

Свои планы по превращению человека в «космический вид» и шаги по их реализации американский предприниматель представил на суд общественности в рецензируемом научном журнале.

Почему Марс? По мнению Маска, Красная планета есть и будет единственным вариантом для «расширения» человечества по нескольким причинам — на ней много ресурсов, есть атмосфера, вода, и в целом Марс гораздо больше похож на Землю, чем Луна или другие близкие к нам планеты Солнечной системы. 5 000 000 процентов

Главным инструментом реализации планов Маска является удешевление космических полетов. По оценкам главы SpaceX, стоимость вывода грузов на орбиту должна уменьшиться примерно в пятьдесят тысяч раз, прежде чем постройка города-миллионника на Марсе станет возможной.

Удешевление потребует создания нескольких ключевых космических технологий, которые сегодня отсутствуют или существуют в зачаточном виде. Первой из них является возможность повторного использования разгонных блоков, ракет и топлива.

Для реализации этого, в свою очередь, потребуются технологии дозаправки на орбите, особые двигатели, способные работать на топливе, которое можно производить и на Земле, и на Марсе, а также технологии взлета и мягкой посадки на марсианскую поверхность.

Таким топливом, по мнению Маска, будет метан, молекулы которого можно вырабатывать из воды и углекислоты в атмосфере Марса, а кислород, возникающий в качестве побочного продукта его производства, можно использовать в качестве окислителя.

Для применения такого топлива и окислителя Маск планирует использовать особые баки из переплетенных углеродных нанотрубок, которые сейчас создаются в лабораториях SpaceX. Эти баки будут питать новые двигатели из серии Raptor рекордной мощности, целая батарея которых будет установлена на каждый космический корабль колонистов. Испытания этого двигателя, как пишет глава космического стартапа, уже начались осенью 2016 года.

Будет ли жизнь на Марсе?

Сами колонисты, по мнению Маска, должны отправляться на Марс не по мере постройки кораблей, а практически одновременно, сформировав своеобразную «колониальную флотилию» из нескольких сотен пассажирских «астролайнеров». Это позволит сэкономить большие деньги на их запуске и даст возможность наладить бесперебойное снабжение базы.

По оценкам Маска, если все его идеи по снижению стоимости полета будут реализованы в ближайшие годы, то билет на такой «лайнер» обойдется примерно в 140 тысяч долларов. Предприниматель намерен вкладывать в реализацию этой программы все деньги, которые SpaceX зарабатывает на контрактах НАСА и коммерческих запусках.

Как считает Коутс, первая часть планов Маска вполне реализуема — ничто не мешает SpaceX создать «челноки», способные долететь до Марса и вернуться назад. С другой стороны, постройка постоянной колонии, восстановление атмосферы Марса и путешествия к более далеким планетам и лунам, таким как Юпитер или спутник Сатурна Энцелад, астроном считает плодами фантазии Маска, которые вряд ли удастся исполнить в ближайшей перспективе. Кроме того, существованию города на Марсе, помимо проблем с обогревом, будет мешать то, что поверхность Красной планеты не защищена от бомбардировки космическими лучами и потоками солнечного ветра.

Соответственно, длительное пребывание на Марсе или просто полет к нему может или убить человека, или вызвать рак и прочие серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому, как считает Коутс, идеи Маска по-прежнему остаются мечтой, к которой можно стремиться, но которую вряд ли удастся реализовать в обозримом будущем.