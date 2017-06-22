В Армении прошли мероприятия, приуроченные к началу Великой Отечественной
22 июня 2017 - 18:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Ветераны и представители общественности 22 июня возложили венки и букеты цветов к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в ереванском парке «Победа», почтив в 76-ю годовщину начала войны память павших на полях сражений.
«На фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов воевали около 600 тысяч сынов армянского народа, погибли свыше 300 тысяч человек», - напомнил собравшимся председатель Комитета ветеранов войны и Вооруженных сил Армении полковник в отставке Петрос Петросян, передает ТАСС.
Прах Неизвестного Солдата был доставлен в парк из братской могилы близ города Малгобек в Чечено-Ингушетии и перезахоронен 9 мая 1970 года. Именно у Малгобека 17 октября 1942 года в кровопролитных сражениях получила боевое крещение 89-я Армянская стрелковая дивизия Красной армии, 1 января 1943 года освободившая этот город, а впоследствии названная Таманской. У мемориала с Вечным огнем высится памятник «Мать-Армения», в постаменте которого расположен музей военной истории Министерства обороны республики.
За проявленные мужество и отвагу 103 представителя армянского народа стали Героями Советского Союза, а легендарный летчик Нельсон Степанян и маршал Советского Союза Иван Баграмян удостоились этого высшего звания дважды. Около 100 тысяч представителей зарубежной армянской диаспоры участвовали в движении Сопротивления, воевали в составе армий союзников. К годовщине начала Великой Отечественной была приурочена и акция «Свеча памяти», прошедшая в ереванском культурно-деловом центре «Дом Москвы». Вместе с Петросом Петросяном ее открыла пережившая блокаду Ленинграда Галина Петухова. В рамках акции в центре развернута выставка 50 архивных фотографий, рассказывающая о подвиге жителей и защитников города на Неве.
«Жители блокадного Ленинграда - очень близкие мне, родные люди. По их рассказам я знаю о железной воле ленинградцев, об их святой и непоколебимой вере в Победу», - сообщил организатор выставки, петербургский бизнесмен и меценат Грачья Погосян.
«Общественная и благотворительная деятельность Грачьи Погосяна широко известна не только в России и в Армении, но и в Белоруссии, Грузии, Казахстане», - отметил в свою очередь посол РФ в Ереване Иван Волынкин.
Ранее при содействии предпринимателя на территории российской военной базы в Армении был открыт памятник знаменитому конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову. В 2016 году по инициативе Погосяна в Тихвине Ленинградской области был воздвигнут мемориал в память о более чем 2 тысячах ленинградских детей, направлявшихся в эвакуацию по железной дороге и погибших под бомбежкой в октябре 1941 года.
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