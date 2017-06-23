Тажелоатлетка Арпине Далалян – 4-я на молодежном первенстве мира

Госдума РФ разрешила блокировку «зеркал» пиратских сайтов Российская Госдума в третьем чтении приняла законопроект, по которому будут блокироваться копии пиратских сайтов. Российская Госдума в третьем чтении приняла законопроект, по которому будут блокироваться копии пиратских сайтов.

Минобороны РФ: ИГ перебрасывает силы в сирийскую провинцию Хама Отмечается, что на маршрутах выхода и в районах рассредоточения террористов ИГ командованием российской группировки войск в Сирии организован круглосуточный мониторинг с использованием всех видов разведки Отмечается, что на маршрутах выхода и в районах рассредоточения террористов ИГ командованием российской группировки войск в Сирии организован круглосуточный мониторинг с использованием всех видов разведки

Вице-президент США: «Эра стратегического терпения» в отношении КНДР завершилась Пенс отметил, что под руководством президента Дональда Трампа «США продолжат работать с союзниками в регионе и Китаем над тем, чтобы увеличить экономическое и дипломатическое давление на Северную Корею» Пенс отметил, что под руководством президента Дональда Трампа «США продолжат работать с союзниками в регионе и Китаем над тем, чтобы увеличить экономическое и дипломатическое давление на Северную Корею»