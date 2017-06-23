Тажелоатлетка Арпине Далалян – 4-я на молодежном первенстве мира
23 июня 2017 - 12:41 AMT
PanARMENIAN.Net - В Токио завершается молодежный чемпионат мира по тяжелой атлетике. В заключительный день соревнований представительница Армении Арпине Далалян (+90 кг) с результатом 234 кг в двоеборье заняла 4-е место. Далалян в толчке зафиксировала над головой 100 кг (6-е место), а в рывке – 134 кг (4-е место).
Чемпионкой мира стала китаянка Юнгджи Сун (двоеборье – 281 кг), передает пресс-служба НОКА.
Вскоре в весовой категории +105 кг борьбу начнет серебряный призер Олимпийских игр Симон Мартиросян.
Самое значимое
Она также завоевала малую серебряную медаль в толчке зафиксировав над головой 125 кг. А в рывке армянская тяжелоатлетка стала 4-й (98 кг)
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