Арабские страны представили Катару свои требования для примирения

PanARMENIAN.Net - Представители Кувейта в ночь на 23 июня передали Катару ряд требований от арабских стран, объявивших ему эмбарго. В случае выполнения этих требований эмбарго будет снято, а дипломатические отношения - восстановлены.

13 пунктов требований предусматривают, помимо прочего, что Катар должен обрубить все связи с «Братьями мусульманами», «Аль-Каидой», «Исламским государством», «Хезболлой» и другими радикальными группами и перестать финансировать террористические организации, пишет РИА Новости.

Кроме того, Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет требуют от Катара прекратить давать свое гражданство гражданам этих государств и выдать тех, кого в этих странах разыскивают за терроризм. От Катара требуют разорвать дипломатические отношения с Ираном и выслать из страны всех представителей Корпуса стражей исламской революции. Разрешается сохранить лишь те торговые отношения с Тегераном, которые не противоречат американским санкциям.

По данным агентства AP, в распоряжении которого находится список требований, Катар вынуждают также закрыть англоязычный канал «Аль-Джазира» и выплатить неопределенную сумму компенсаций. На выполнение требований Катару дали 10 дней.

Пятого июня ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма. Позднее аналогичные меры приняли Мавритания, Мальдивы и Маврикий, а Джибути и Иордания снизили уровень диппредставительств в Катаре. Кроме того, своих послов отозвали из Дохи Чад, Сенегал и Нигер. Из всех членов Совета сотрудничества стран Персидского залива к блокаде Катара не присоединились лишь Оман и Кувейт.

Конфликт разгорелся спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей опубликовало речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном.

При этом на самой встрече саудовские власти от имени всех гостей осудили Тегеран за его «враждебную политику» и пригрозили адекватным ответом. Позднее в МИД Катара заявили, что сайт агентства был взломан, а речь от имени эмира опубликовали хакеры. Однако арабские страны сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о Тегеране принадлежат эмиру.