ООН призывает стороны карабахского конфликта проявить политическую волю

PanARMENIAN.Net - ООН разделяет обеспокоенность сопредседателей Минской группы ОБСЕ относительно последних нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил, в результате которых произошли трагические потери. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря генерального секретаря ООН Фархан Хак ба пресс-брифинге.

«Мы принимаем к сведению заявления Минской группы ОБСЕ от 19 июня - после их последнего визита в регион. Мы разделяем обеспокоенность сопредседателей относительно последних нарушений режима прекращения огня, в результате которых на линии соприкосновения произошли трагические потери. Мы присоединяемся к призывам посредников к сторонам конфликта воздержаться от обострения ситуации и предпринять меры для ослабления напряженности на линии соприкосновения»,- заявил он.

«Мы также присоединяемся к сопредседателям, призывая стороны проявить политическую волю и возобновить переговоры по существу. ООН, в свою очередь, готово поддержать подобные усилия, в случае необходимости», - отметил заместитель пресс-секретаря генсека ООН.

17 июня в 09:40 по местному времени в северном направлении линии соприкосновения смертельное ранение получил военнослужащий АО НКР Нарек Тигранович Гаспарян 1997 г.р. 16 июня, около 18:05 по ереванскому времени, ВС Азербайджан из автоматических станковых гранатометов открыли огонь в направлении оборонительного участка одной из воинских частей Армии обороны НКР. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР). В результате инцидента смертельное ранение получили военнослужащие АО НКР Араик Рудикович Матинян (1997 г.р.), Виген Жирайрович Петросян (1997 г.р.) и Вардан Цовакович Саркисян (1997 г.р.).

Сопредседатели МГ ОБСЕ 19 июня обратились к руководству Азербайджана с призывом избежать дальнейшей эскалации конфликта. С таким же посланием они обратились к властям Армении и Нагорного Карабаха. Посредники призвали стороны предпринять меры, которые снизят напряженность на линии соприкосновения и государственной границе Армении и Азербайджана.