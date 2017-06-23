Мэй: Граждане ЕС смогут остаться в Великобритании после Brexit
23 июня 2017 - 11:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Граждане стран ЕС смогут остаться в Великобритании и после выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза. Об этом премьер-министр страны Тереза Мэй заявила 22 июня в Брюсселе, выступая на саммите перед главами государств и правительств стран Евросоюза.
Мэй впервые высказалась на эту тему, которую причисляют к самым важным на переговорах между ЕС и Великобританией по Brexit. Она заверила, что не случится никакого «разлучения семей»: все граждане ЕС, имеющие право на пребывание в Великобритание на момент Brexit, сохранят это право, пишет Deutsche Welle.
Помимо прочего, Мэй предложила предоставлять особый статус гражданам ЕС, прожившим в стране более пяти лет. Они должны быть уравнены в правах с гражданами Великобритании, особенно в вопросах медицинской страховки и пенсионного обеспечения.
Переговоры по Brexit начались 19 июня и должны завершиться к 31 марта 2019 года, в противном случае выход Великобритании из состава ЕС состоится без подписания двустороннего договора и, как следствие, без правового урегулирования переходного периода. Последствия этого для экономики и граждан ЕС и Великобритании будут непредсказуемы.
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