// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Минобороны РФ: ИГ перебрасывает силы в сирийскую провинцию Хама

Минобороны РФ: ИГ перебрасывает силы в сирийскую провинцию Хама
23 июня 2017 - 14:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Террористы группировки «Исламское государство» (ИГ) перебрасывают боевиков по различным маршрутам в сирийскую провинцию Хама. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Используя темное время суток и сложный рельеф местности, террористы перебрасывают по различным маршрутам боевиков в провинцию Хама, где в последующем оборудуют в крупных зданиях пункты управления, а также склады вооружения и боеприпасов», — говорится в сообщении оборонного ведомства, пишет РИА Новости.

Отмечается, что на маршрутах выхода и в районах рассредоточения террористов ИГ командованием российской группировки войск в Сирии организован круглосуточный мониторинг с использованием всех видов разведки.

Ранее Минобороны России сообщило, что в течение суток в Сирии подписано 100 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий. В ведомстве отметили, что продолжаются переговоры с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 223.

Ссылки по теме:
Ria.ru. В Минобороны узнали о переброске сил ИГ* в сирийскую провинцию Хама
 Самое значимое
В США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольстваВ США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольства
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Македония временно сменит название для вступления в НАТО
Стрелок в Виргинии имел список подлежащих устранению конгрессменов США
Итальянская компания создала заменяющие пляжные шлепанцы наклейки на ноги
Ученые: Летучие мыши - главный источник смертоносных инфекций
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Мониторинг ОБСЕ в НКР прошел в соответствии с намеченным графиком Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах
Сотрудник ФБК подал в суд на Медведева за блокировку в Twitter Тем временем пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина заявила агентству РБК, что иск Албурова пока не зарегистрирован
Казахстан и Киргизия заявляют, что не ведут переговоры с РФ об отправке военных в Сирию Секретарь Совета безопасности Киргизии Темир Джумакадыров, в свою очередь заявил, что вопрос участия миротворческих сил Киргизии в процессе урегулирования ситуации в Сирии обсуждался на постоянном совете ОДКБ
Доклад: 190 000 человек в мире ежегодно умирают от наркозависимости Лишь каждый шестой человек, страдающий расстройством на почве наркопотребления, получает медпомощь