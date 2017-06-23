Минобороны РФ: ИГ перебрасывает силы в сирийскую провинцию Хама
23 июня 2017 - 14:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Террористы группировки «Исламское государство» (ИГ) перебрасывают боевиков по различным маршрутам в сирийскую провинцию Хама. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Используя темное время суток и сложный рельеф местности, террористы перебрасывают по различным маршрутам боевиков в провинцию Хама, где в последующем оборудуют в крупных зданиях пункты управления, а также склады вооружения и боеприпасов», — говорится в сообщении оборонного ведомства, пишет РИА Новости.
Отмечается, что на маршрутах выхода и в районах рассредоточения террористов ИГ командованием российской группировки войск в Сирии организован круглосуточный мониторинг с использованием всех видов разведки.
Ранее Минобороны России сообщило, что в течение суток в Сирии подписано 100 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий. В ведомстве отметили, что продолжаются переговоры с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 223.
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