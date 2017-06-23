Скончался армянский кинорежиссер Рубен Геворкянц
23 июня 2017 - 15:34 AMT
PanARMENIAN.Net - 23 июня в возрасте 71 года скончался кинорежиссер, народный артист Армении Рубен Геворкянц.
Для организации похорон Геворкянца будет создана правительственная комиссия, сообщает пресс-служба министерства культуры Армении.
Советский и армянский кинорежиссер, сценарист продюсер, писатель, поэт, общественный деятель,народный артист Армении, лауреат премии президента Армении Рубен Геворкянц родился 30 ноября 1945 года в Ереване. В 1963 году окончил школу. Работал лаборантом в институте химии, а также помощником киномеханика на киностудии «Арменфильм».
В 1968 году окончил Ереванский художественно-театральный институт по специальности режиссер драмы (мастерская Вардана Аджемяна). С 1968 года работал на киностудии документальных фильмов в качестве режиссера.
С 1982 по 2009 год — директор Киностудии документальных фильмов «Айк». С 2003 года — председатель Союза кинематографистов Армении. В 2005—2009 годах — председатель Совета киностудии «Арменфильм». С 2009 года — художественный руководитель Киностудии документальных фильмов «Айк».
В 1982 году получил звание заслуженного деятеля искусств Армянской ССР. В 2006 году — народного артиста Республики Армения.
Рубен Геворкянц был участником Карабахской войны. Основатель и председатель Националистической партии Армении.
Рубен Геворкянц снял более 60-и фильмов, из них 6 игровых (совместно с Георгием Кеворковым). Имеет 20 международных дипломов и призов (Краков, Оберхаузен, Амстердам, Минск, Вильнюс, Москва, Гонгконг и т. д.), из них 5 Гран-При. Номинирован на премию киноакадемии США «Оскар» и «Ника» (Россия).
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