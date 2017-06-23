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Высотка в Лондоне вспыхнула из-за неисправного холодильника

Высотка в Лондоне вспыхнула из-за неисправного холодильника
23 июня 2017 - 15:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Сильный пожар в высотном доме в Лондоне, унесший десятки жизней, начался из-за неисправного холодильника. Об этом сообщила журналистам 23 июня представитель Скотланд-Ярда Фиона Маккормек.

«Пожар начался из-за холодильника фирмы Hotpoint», — сказала представитель полиции. По ее словам, речь идет о холодильнике модели FF175BP, в настоящее время производитель проводит экспертизу модели, пишет РИА Новости.

Маккормек сказала, что полиция активно сотрудничает с департаментом энергетики правительства Великобритании, который в свою очередь состоит в контакте с компанией по делу о пожаре. «Мы знаем, что пожар не был устроен преднамеренно, также мы знаем, что в данном случае холодильники этой линии никогда не отзывались с продажи», — добавила она.

Она попросила граждан, у которых есть информация или фотографии с места событий, присылать свои снимки и видеоматериалы в полицию.

При произошедшем ночью 14 июня пожаре в 24-этажном социальном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне погибли, по меньшей мере, 30 человек, еще 28 числятся пропавшими без вести и, скорее всего, погибшими. До 600 жителей были эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях, десятки человек получили ожоги, состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое. Здание находилось в не самом благополучном, хотя и снабженном современной социальной инфраструктурой, районе Лондона — Северном Кенсингтоне. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Скотланд-Ярд назвал причину пожара в лондонской высотке
Reuters. Deadly London apartment blaze began in Hotpoint fridge freezer, police say
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