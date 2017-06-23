ООН: В Йемене число больных холерой к осени может возрасти до 300.000 человек
23 июня 2017 - 16:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Количество заболевших холерой в Йемене к концу августа 2017 года может возрасти до 300 тысяч человек. Об этом сообщила журналистам 23 июня представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Йемене Меритксел Релано.
«Количество случаев заболевания продолжает расти. Возможно, к концу августа количество заболевших достигнет 300 тысяч», — сказала она, передает РИА Новости.
По данным Всемирной организации здравоохранения, с октября прошлого года по 21 июня общее количество людей с подозрением на холеру в Йемене составило 185 301 человек. При этом свыше 37 тысяч человек заболели в период с 13 по 19 июня. В 1233 случаях болезнь привела к смерти пациентов.
По данным ЮНИСЕФ, количество смертей из-за холеры составляет 1265 человек. Кроме того, болезнь распространилась уже на 21 из 22 провинций Йемена.
Холера — острая кишечная инфекция, характеризующаяся поражением тонкого кишечника, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости с развитием различной степени обезвоживания вплоть до смерти.
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