Шарль Азнавур, Минни Маус и Snoop Dogg получат звезды на Аллее славы
23 июня 2017 - 18:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Легендарный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур, итальянская кинодива Джина Лоллобриджида, американские актеры Кирстен Данст и Джефф Голдблюм, британцы Ричард Брэнсон и Саймон Кауэлл, а также рэпер Снуп Догг удостоятся памятного знака в виде звезды на Аллее славы Голливуда в 2018 году. Этот перечень актеров, продюсеров, ведущих шоу и певцов обнародовала Торговая палата Голливуда.
В октябре 2016 года французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур получил «Звезду чести» в Голливуде. Звезда установлена по инициативе калифорнийских армян на другой стороне известной «Аллеи славы» Голливуда, неподалеку от театра Pantages.
«Отборочный комитет рад огласить новых почетных обладателей знака на Аллее славы. Мы внимательно изучили каждого номинанта и считаем, что нам удалось выбрать эклектическую группу талантов, которые импонируют вкусу множества поклонников в мире», - заявил председатель комитета, режиссер и продюсер Вин Ди Бона.
Он выразил уверенность, что новые обладатели звезд «будут горды возможностью навсегда стать составной частью истории Голливуда», пишет ТАСС.
В категории кино этой чести удостоены актеры Джина Лоллобриджида, Джек Блэк, Кирстен Данст, Джефф Голдблюм, Ф. Гэри Грей, Дженнифер Лоуренс, Ник Нолти, Зои Салдана и персонаж мультфильма Минни Маус. Телевидение представляют актрисы Джиллиан Андерсон, Тараджи Хенсон, Эрик МакКормак, британский продюсер Саймон Кауэлл, телеведущий Ру Пол, использующий женский образ, сценарист Райан Мерфи, продюсер и режиссер Шонда Раймс.
В категории звукозаписи отметились певица Мэри Джей Блайдж, британский миллиардер Ричард Брэнсон, композитор Петула Кларк, рэперы Айс Ти и Снуп Догг, исполнительница Кэрри Андервуд. Список замыкают французский шансонье Шарль Азнавур, композитор и сценарист Ли-Мануэль Миранда и актер Берни Мак. Он удостоен звезды посмертно.
Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса. Идея ее создания зародилась в 1953 году, а первая звезда - актера Престона Фостера - была вмонтирована в тротуар 15 августа 1958 года. Официальная церемония открытия Аллеи состоялась 23 ноября 1960 года. Тогда на бульваре насчитывалось ровно полторы тысячи звезд, а сейчас - более 2,6 тысячи.
Самое значимое
В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
В большом концертном зале «Арам Хачатурян» 6 июня состоится церемония открытия бюста великого армянского композитора, народного артиста СССР Арама Хачатуряна.
Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур 1 июня в Ереване объявил о создании фонда «Азнавур» и старте первого проекта – основании в столице Армении интерактивного музея.
Израильский джазмен, контрабасист, композитор, певец Авишай Коэн 31 мая выступит в Концертном зале имени Арама Хачатуряна вместе со своим трио.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Британский диджей случайно раскрыл имя Бэнкси в интервью Исполнитель дал интервью подкасту Distraction Pieces, во время которого речь зашла о творчестве Бэнкси. Прайс заметил, что люди пытаются заработать на рисунках художника
Путин и Эрдоган обсудили строительство «Турецкого потока» Путин напомнил, что соглашение о строительстве «Турецкого потока» было подписано в 2016 году, и отметил более высокий, чем с другими странами, уровень взаимодействия России с Турцией.
Ученые назвали занятия физкультурой эффективным способом избавиться от усталости Ученые из Лондонского университета королевы Марии назвали эффективный способ избавиться от хронической усталости. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The Lancet.
Ученые допустили существование второго Марса в Солнечной системе Похожая на Марс планета располагается в поясе Койпера — области Солнечной системы, находящейся за орбитой Нептуна и содержащей множество ледяных небесных тел