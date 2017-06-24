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Катар считает требования арабских стран неразумными и невыполнимыми

Катар считает требования арабских стран неразумными и невыполнимыми
24 июня 2017 - 11:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Катар 24 июня подтвердил, что получил от четырех арабских стран список из 13 предъявляемых к нему требований. В Дохе не считают выдвинутые условия разумными и выполнимыми. Об этом заявил пресс-секретарь катарского правительства шейх Саиф Аль Тани.

«В интересах региональной безопасности мы изучаем эти требования. МИД даст официальный ответ на этот счет», - сказал он, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет ранее направили соответствующий список Дохе.

В нем, в частности, говорилось, что власти эмирата должны обрубить все связи с «Братьями мусульманами», «Аль-Каидой», «Исламским государством», «Хезболлой» и другими радикальными группировками и перестать финансировать террористические организации. Катарское правительство также призвали закрыть англоязычный канал «Аль-Джазира» и порвать дипотношения с Ираном.

В начале июня названные страны, а также Йемен, Ливия, Мальдивская Республика и Республика Маврикий прекратили дипломатические контакты с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. В Дохе назвали эти обвинения безосновательными. Кувейт выступает в роли посредника между сторонами конфликта.

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Deutsche Welle: Катар считает требования арабских стран нереалистичными
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