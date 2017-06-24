Syfy анонсировал пилотный эпизод сериала по рассказу автора «Игры престолов»
24 июня 2017 - 13:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Канал Syfy заказал пилотный эпизод сериала по повести «Летящие сквозь ночь» (The Nightflyer) автора «Игры престолов» Джорджа Р. Р. Мартина. Сценарий пилотного эпизода написал Джеффри Бюхлер.
Исполнительными продюсерами проекта станут Джин Клейн и Дэйв Бэртис, известные по работе над сериалом «Форс-мажоры».
«Мы хотим глубже погрузиться в пугающий мир «Летящих сквозь ночь» Джорджа Р. Р. Мартина. Текст, написанный Джеффом, передает дух этой классической научно-фантастической хоррор-истории и адаптирует его для платформы, на которой мы можем по-настоящему исследовать глубины безумия»,- заявил Билл МакГолдрик, исполнительный вице-президент NBCUniversal Cable Entertainment, отвечающий за разработку сценариев, пишет «Кинопоиск» со ссылкой на Variety.
Сериал расскажет о команде космического корабля «Летящий сквозь ночь», которая отправляется на поиски внеземной жизни и сталкивается с тяжелыми испытаниями.
«Летящие сквозь ночь» (также распространены варианты перевода «Пронзающие мрак» и «Летящие в ночи») — повесть Джорджа Р. Р. Мартина, впервые опубликованная в 1980-м. Ее действие развивается на космическом корабле, отправившемся на поиски некоего древнего и таинственного существа. Однако вскоре летящая на нем группа исследователей понимает, что на корабле не все в порядке.
Повесть была экранизирована в 1987 году в виде фильма.
В мае 2017-го канал Syfy объявил, что разрабатывает блок новых научно-фантастических программ. Среди них были и «Летящие сквозь ночь», которые на тот момент не получили одобрение на старт съемок пилотного эпизода.
Самое значимое
В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
В большом концертном зале «Арам Хачатурян» 6 июня состоится церемония открытия бюста великого армянского композитора, народного артиста СССР Арама Хачатуряна.
Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур 1 июня в Ереване объявил о создании фонда «Азнавур» и старте первого проекта – основании в столице Армении интерактивного музея.
Израильский джазмен, контрабасист, композитор, певец Авишай Коэн 31 мая выступит в Концертном зале имени Арама Хачатуряна вместе со своим трио.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
СМИ: Террорист в Манчестере нашел инструкции по изготовлению бомбы на YouTube Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди нашел инструкции по изготовлению взрывного устройства на видеохостинге YouTube.
70 исследовательниц отправятся в Антарктиду в рамках борьбы с гендерным неравенством В рамках глобальной кампании они хотят сформировать пул из 1000 женщин, доказавших, что представительницы «слабого пола» тоже могут влиять на мир науки
СМИ: Между греческими и турецкими хакерами развернулась «война» Война в киберпространстве развернулась между греческими и турецкими хакерами после того, как была совершена кибератака на сайт премьер-министра Греции.
Азербайджан получил новую партию военной техники из РФ Прибывшая в порт Баку большая партия современного вооружения в ближайшее время будет направлена в прифронтовую зону