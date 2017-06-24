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Syfy анонсировал пилотный эпизод сериала по рассказу автора «Игры престолов»

Syfy анонсировал пилотный эпизод сериала по рассказу автора «Игры престолов»
24 июня 2017 - 13:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Канал Syfy заказал пилотный эпизод сериала по повести «Летящие сквозь ночь» (The Nightflyer) автора «Игры престолов» Джорджа Р. Р. Мартина. Сценарий пилотного эпизода написал Джеффри Бюхлер.

Исполнительными продюсерами проекта станут Джин Клейн и Дэйв Бэртис, известные по работе над сериалом «Форс-мажоры».

«Мы хотим глубже погрузиться в пугающий мир «Летящих сквозь ночь» Джорджа Р. Р. Мартина. Текст, написанный Джеффом, передает дух этой классической научно-фантастической хоррор-истории и адаптирует его для платформы, на которой мы можем по-настоящему исследовать глубины безумия»,- заявил Билл МакГолдрик, исполнительный вице-президент NBCUniversal Cable Entertainment, отвечающий за разработку сценариев, пишет «Кинопоиск» со ссылкой на Variety.

Сериал расскажет о команде космического корабля «Летящий сквозь ночь», которая отправляется на поиски внеземной жизни и сталкивается с тяжелыми испытаниями.

«Летящие сквозь ночь» (также распространены варианты перевода «Пронзающие мрак» и «Летящие в ночи») — повесть Джорджа Р. Р. Мартина, впервые опубликованная в 1980-м. Ее действие развивается на космическом корабле, отправившемся на поиски некоего древнего и таинственного существа. Однако вскоре летящая на нем группа исследователей понимает, что на корабле не все в порядке.

Повесть была экранизирована в 1987 году в виде фильма.

В мае 2017-го канал Syfy объявил, что разрабатывает блок новых научно-фантастических программ. Среди них были и «Летящие сквозь ночь», которые на тот момент не получили одобрение на старт съемок пилотного эпизода.

Ссылки по теме:
Variety. Syfy Orders George RR Martin’s ‘Nightflyers’ to Pilot
Kinopoisk.ru: Syfy заказал пилотный эпизод сериала по повести автора «Игры престолов»
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