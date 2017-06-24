Первое заседание суда по делу 18 членов «Сасна црер» состоится в Ереване 3 июля

PanARMENIAN.Net - Заседание по делу 18 членов группы «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) состоится 3 июля.

Заседание пройдет в Суде общей юрисдикции Аван и Норк-Мараш.

8 июня в суде общей юрисдикции административных районов Еревана Эребуни и Нубарашен под председательством судьи Артуша Габриеляна стартовал процесс по выделенной в отдельное производство (№ԵԷԴ/0039/01/17) части уголовного дела группы «Сасна црер».

Вооруженная группа «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) 17 июля захватила полк ППС полиции в Ереване, требуя освободить содержащегося под арестом участника карабахской войны Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.Группа удерживала здание полка 2 недели. 31 июля «Сасна црер» сдались властям, добровольно сложив оружие. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения. В перестрелках с полицией были ранены также многие участники группы.