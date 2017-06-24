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Азербайджан получил новую партию военной техники из РФ

Азербайджан получил новую партию военной техники из РФ
24 июня 2017 - 14:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Азербайджан получил новую партию военной техники из России в соответствии с межправительственным соглашением и в рамках военно-технического сотрудничества между странами. Поставка новейшей военной техники была плановой.

Прибывшая в порт Баку большая партия современного вооружения в ближайшее время будет направлена в прифронтовую зону, пишет АПА со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что это вооружение усилит боевые и маневренные возможности передовых подразделений Вооруженных Сил Азербайджана по поражению бронированной техники, инженерных и фортификационных сооружений, малоскоростных воздушных целей, живой силы и других объектов противника.

Отмечается, что поставка российской военной техники и вооружения в Азербайджан будет продолжена.

В ходе апрельской эскалации в зоне карабахского конфликта в Армении поднялась волна возмущения в связи с поставками оружия Азербайджану со стороны России. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 апреля 2016 года заявил, чтов случае если Москва откажется от этих продаж, ситуация в регионе станет более сложной.

Азербайджан с 2000-х годов активно закупал оружие в России, однако наиболее крупный пакет контрактов был подписан в начале 2010-х годов и оценивался не менее чем в 4 млрд долларов. По нему Баку получил около 100 танков Т-90С, 100 БМП-3, 18 САУ 2С19М1 «Мста-С», 18 САУ 2С31 «Вена», 18 РСЗО 9А52 «Смерч» и 18 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», 10 боевых машин самоходного противотанкового комплекса «Хризантема-С», а также 300 ПЗРК «Игла-С» с боекомплектом 1500 ракет и большой комплект инженерно-саперной техники.

Кроме того, Азербаджану были переданы два дивизиона дальнобойной зенитной ракетной системы С-300ПМУ-2 «Фаворит» и несколько батарей войскового зенитного комплекса «Тор-М2Э». ВВС получили 60 транспортных вертолетов Ми-17 и 24 ударных вертолета Ми-35М.

Ссылки по теме:
Apa.az. В Азербайджан из России поставлена новая военная техника
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