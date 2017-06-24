До 29 июня в Армении не будет осадков
24 июня 2017 - 17:40 AMT
PanARMENIAN.Net - На территории Армении с 25-29 июня ожидается погода без осадков. Ветер Юго-западный 3-8 м/с.
Температура воздуха почти во всех областях 24-28 июня постепенно повысится на 5-6 градусов, 27-28 июня достигнув 35-36 градусов тепла в низменных областях.
В Ереване ожидается погода без осадков.
27-28 июня температура воздуха достигнет 35-36 градусов тепла в низменных областях.
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