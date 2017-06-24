Армянский боксер Оганес Бачков стал чемпионом Европы
24 июня 2017 - 19:30 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в Харькове чемпионате Европы по боксу представитель Армении Оганес Бачков (64 кг) в финале победил англичанина Люка Маккормэка.
Тем самым, армянский спортсмен стал чемпионом Европы, выиграв золото турнира.
После семилетнего перерыва Бачков принес золотую медаль сборной Армении по боксу.
В полуфинале Бачков победил поляка Маттеуша Польски.
Самое значимое
Армянский тяжелоатлет был лучшим в обоих упражнениях. В рывке он поднял 191 кг, а в толчке - 235 кг
Она также завоевала малую серебряную медаль в толчке зафиксировав над головой 125 кг. А в рывке армянская тяжелоатлетка стала 4-й (98 кг)
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