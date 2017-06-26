Россияне выбрали самую выдающуюся личность в истории
26 июня 2017 - 10:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Социологи «Левада-Центра» попросили россиян назвать самых выдающихся людей всех времен и народов, в первой пятерке оказались: Иосиф Сталин (38%), Владимир Путин и Александр Пушкин (по 34%), Владимир Ленин (32%), Петр I (29%).
Во время аналогичного опроса в 2012 году первые пять мест рейтинга занимали те же личности, но их имена располагались в другом порядке. На первом месте так же был Сталин (42%), далее следовали Ленин и Петр I (по 37%), Пушкин (29%), Путин (22%).
В 2017 году в первую десятку рейтинга вошли Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12% против 24% в 2012 году), Георгий Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%), передает Интерфакс.
Во второй десятке рейтинга: Михаил Ломоносов, Александр Суворов, Дмитрий Менделеев (по 10%), Наполеон I (9%), Леонид Брежнев (8%), Альберт Эйнштейн, Сергей Есенин, Михаил Кутузов, Исаак Ньютон (по 7%), Михаил Горбачев (6%).
Сумма процентов всех ответов превышает 100%, поскольку респонденты сами называли имена и могли указывать несколько вариантов ответа. Опрос проведен 7-10 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.
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