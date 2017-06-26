4 армянских шахматиста делят 2-9 места на международном турнире в Джермуке
26 июня 2017 - 11:49 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в армянском Джермуке международном шахматном турнире памяти Карена Асряна сыграно уже 5 туров из 9.
Лидером турнира после 5 туров являеется украинский гроссмейстер Александр Зубов, набравший 4.5 очка. Еще 8 шахматистов с 4 очками делят 2-9 места.
Среди них армянские гроссмейстеры Грант Мелкумян и Тигран Котанджян, международные мастера Айк Мартиросян и Тигран Арутюнян, сообщает НОК РА.
На международном шахматном турнире в Джермуке принимают участие 92 шахматиста из 13 стран. 26 июня сыграют партии 6 тура.
Самое значимое
Армянский тяжелоатлет был лучшим в обоих упражнениях. В рывке он поднял 191 кг, а в толчке - 235 кг
Она также завоевала малую серебряную медаль в толчке зафиксировав над головой 125 кг. А в рывке армянская тяжелоатлетка стала 4-й (98 кг)
Подобное произошло впервые в истории армянских шахмат
Армянский шахматист не понес ни одного поражения в рамках супертурнира. Личный рейтинг Ароняна поднялся на 15.5
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