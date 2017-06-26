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4 армянских шахматиста делят 2-9 места на международном турнире в Джермуке

4 армянских шахматиста делят 2-9 места на международном турнире в Джермуке
26 июня 2017 - 11:49 AMT

PanARMENIAN.Net - На проходящем в армянском Джермуке международном шахматном турнире памяти Карена Асряна сыграно уже 5 туров из 9.

Лидером турнира после 5 туров являеется украинский гроссмейстер Александр Зубов, набравший 4.5 очка. Еще 8 шахматистов с 4 очками делят 2-9 места.

Среди них армянские гроссмейстеры Грант Мелкумян и Тигран Котанджян, международные мастера Айк Мартиросян и Тигран Арутюнян, сообщает НОК РА.

На международном шахматном турнире в Джермуке принимают участие 92 шахматиста из 13 стран. 26 июня сыграют партии 6 тура.

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