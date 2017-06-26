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В Армении будет жарко: Температура воздуха достигнет +38

В Армении будет жарко: Температура воздуха достигнет +38
26 июня 2017 - 13:10 AMT

PanARMENIAN.Net - 27-29 июня Армения будет находиться в зоне влияния теплых воздушных потоков из тропических широт. Об этом сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

«Ожидается высокий температурный фон, в Араратской долине и Ереване температура достигнет 38 градусов тепла, а средняя температура воздуха будет выше нормы на 5-6 градусов тепла», — написал Суренян на своей странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что в Ереване в вечерние часы 29-30 июня возможен кратковременный дождь с грозой, сопровождаемый ветром.

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