Редкий алмаз в России назвали именемами легендарных разведчиков Геворка и Гоар Вартанянов
26 июня 2017 - 13:41 AMT
PanARMENIAN.Net - К 95-летию нелегальной разведки России редчайший алмаз в Госхране РФ получил наименование в честь легендарных советских разведчиков Геворка и Гоар Вартанян.
Уникальность камня, названного в честь супругов Вартанян, состоит в том, что он представляет собой два сросшихся алмаза: это является редчайшим явлением в природе.
В честь юбилея крупные алмазы названы также именами легендарных разведчиков Алексея Козлова и Алексея Ботяна, сообщает Rusarminfo.ru.
Госхран — госучреждение по формированию Государственного фонда драгоценных камней России и их хранению, действует при Министерстве финансов РФ.
Супруги Геворк и Гоар Вартаняны считаются одними из самых легендарных разведчиков-нелегалов в истории России. В ночь на 26 июня, в 00.30 на телеканале «Россия-1» состоится премьера документального фильма «Под кодовым именем «Анита» снятого в формате диалога между Гоар Вартанян и директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.
Читайте также:Российское ТВ покажет фильм о разведчице Гоар Вартанян
Самое значимое
В течение всего 2017 года регулярные рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и четвергам
Партии «Компромисс», «Валенсия эн Комун» и Социалистическая партия проголосовали за резолюцию о Геноциде армян, проект которой был предложен армянским союзом «Арарат»
Первый рейс запланирован на 21 июня, перелеты будут осуществляться каждую среду. Стоимость билета - около 150 долларов США
В Карабахе в 2017 году ожидается двухзначный экономический рост.
Partner news
Последние новости
В Голландии напечатают велосипедный мост из армированного бетона Новая система уже приступила к печати элементов конструкции нового велосипедного моста, который будет собран на велотрассе вокруг Гемерта, города в провинции Северный Брабант
Принадлежащий Месси фонд помощи детям уличили в сокрытии доходов на €10 млн Отмечается, что фонд служил прикрытием Месси для ведения частных переговоров. В 2009 году футболист с отцом открыли в родном городе Росарио представительство фонда
Карен Хачанов поднялся на 33-е место в рейтинге ATP Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов поднялся на 12 позиций в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Верующих и пьющих назвали худшими авиапассажирами По словам Бернулли, когда наступает лето, определенные категории туристов словно теряют чувство приличия