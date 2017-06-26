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Редкий алмаз в России назвали именемами легендарных разведчиков Геворка и Гоар Вартанянов

Редкий алмаз в России назвали именемами легендарных разведчиков Геворка и Гоар Вартанянов
26 июня 2017 - 13:41 AMT

PanARMENIAN.Net - К 95-летию нелегальной разведки России редчайший алмаз в Госхране РФ получил наименование в честь легендарных советских разведчиков Геворка и Гоар Вартанян.

Уникальность камня, названного в честь супругов Вартанян, состоит в том, что он представляет собой два сросшихся алмаза: это является редчайшим явлением в природе.

В честь юбилея крупные алмазы названы также именами легендарных разведчиков Алексея Козлова и Алексея Ботяна, сообщает Rusarminfo.ru.

Госхран — госучреждение по формированию Государственного фонда драгоценных камней России и их хранению, действует при Министерстве финансов РФ.

Супруги Геворк и Гоар Вартаняны считаются одними из самых легендарных разведчиков-нелегалов в истории России. В ночь на 26 июня, в 00.30 на телеканале «Россия-1» состоится премьера документального фильма «Под кодовым именем «Анита» снятого в формате диалога между Гоар Вартанян и директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

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