В Страсбурге стартует летняя сессия ПАСЕ: Педро Аграмунт может уйти в отставку
26 июня 2017 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Летняя часть сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая пройдет в Страсбурге с 26 по 30 июня, может стать для ПАСЕ исторической: впервые председатель Ассамблеи Педро Аграмунт может уйти в отставку в результате вынесенного ему коллегами вотума недоверия, передает «Голос Америки».
Сама же Ассамблея обсудит вопрос подотчетности ее избранных руководителей (председателя ПАСЕ и его заместителей, председателей и зампредов комитетов Ассамблеи) и их ответственности перед выбравшими их на эти посты членами ПАСЕ, вплоть до отставки.
24 апреля работа весенней сессии ПАСЕ приостановлена из-за прозвучавшего в ходе обсуждения предложения поставить вопрос о вотуме недоверия главе Ассамблеи Педро Аграмунту после его поездки в Сирию.
Ранее Бюро Ассамблеи заявило о вотуме недоверия Педро Аграмунту, лишило его права выступать с заявлениями от имени ПАСЕ и пользоваться финансовыми ресурсами Совета Европы для своих деловых поездок.
Но тогда же стало ясно, что все эти заявления имеют, скорее, статус морального осуждения, нежели юридических решений – в ПАСЕ до 2017 года просто не существовало механизма импичмента председателя: в нем не было надобности.
День работы ПАСЕ – 28 июня – будет посвящен проблемам миграции, волна которой начала захлестывать Европу после гражданских войн в Ливии и Сирии. Парламентарии рассмотрят четыре доклада на эту тему. В них основное внимание будет уделено гуманитарным и политическим ответам на миграционный кризис и последствиям в сфере прав человека, к которым приводят ответные меры в Европе для транзитной миграции.
Миграция также будет рассмотрена членами ПАСЕ как явление, которое открывает возможности для европейского развития. Кроме того, речь пойдет и об интеграции беженцев в период их критического наплыва.
В ходе этих дебатов выступят генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд, мэр Афин Гиоргос Каминис, комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муижниекс и министр юстиции и миграции Швеции Морган Йоханссон.
Отдельный доклад о ситуации в Беларуси будет рассмотрен в ПАСЕ 27 июня. В документе, подготовленном итальянским парламентарием Андреа Ригони, говорится, что белорусские власти за последнее время проявили большую международную открытость и готовность к диалогу, в том числе с Советом Европы, Евросоюзом, ОБСЕ и ООН.
Однако, как говорится в проекте резолюции, ПАСЕ «глубоко сожалеет, что эта позитивная тенденция была подорвана недавними преследованиями мирных демонстрантов в феврале и марте 2017 года». В документе, который будет поставлен в ПАСЕ на голосование, отмечена обеспокоенность тем, что в ходе массовых акций задерживались правозащитники, журналисты и мирные граждане. ПАСЕ призывает «немедленно освободить задержанных активистов оппозиции и расследовать утверждения о жестоком обращении».
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