Пострадавшие в ДТП армянские военнослужащие выписаны из госпиталя
26 июня 2017 - 16:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Пострадавшие в ДТП с участием военного «ГАЗ 66» военнослужащие выписаны из госпиталя Вардениса. Об этом сообщилначальник госпиталя Ерванд Ованнисян.
«Все пострадавшие выписаны. Состояние нормальное», - сказал начальник госпиталя, передает Aysor.am .
По его словам, для полного восстановления потребуется время.
«Восстановительный период они проведут дома», - отметил Ованнисян.
Утром 24 июня пресс-служба МЧС РА сообщила, что сегодня, в 08:31 по ереванскому времени, в МЧС Армении поступил звонок о ДТП на автотрассе Варденис-Шоржа. На место происшествия выехала бригада спасателей. Выяснилось, что автомобиль марки «ГАЗ 66» с госномерами Минобороны Армении съехал с проезжей части дороги и скатился в ближайший овраг приблизительно на 6 метров (кузов сорвался).
По данным МЧС, в результате аварии 14 пассажиров данного автомобиля с травмами различной степени тяжести были доставлены в Военный госпиталь Вардениса. Врачи оценили состояние 7 пострадавших как тяжелое, а 7 других – как средней тяжести. Спасатели на месте оказали 2 пострадавшим первую медицинскую помощь, они от госпитализации отказались.
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