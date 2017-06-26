Армянский боксер Бачков рассказал, кому посвящает победу на ЧЕ

PanARMENIAN.Net - Победитель чемпионата Европы по боксу в Харькове в весовой категории 64 кг Оганес Бачков по возвращению на родину рассказал о своих впечатлениях и заявил, что посвящает свою победу народу Армении.

24 июня на проходящем в Харькове чемпионате Европы по боксу Оганес Бачков (64 кг) после семилетнего перерыва Бачков принес золотую медаль сборной Армении.В финале победил англичанина Люка Маккормэка.

Армянский боксер признался, что не до конца осознает победу.

«Чувствую огромную радость. Этот чемпионат Европы для меня был четвертым. Я давно стремился к победе, но в силу разных причин мне это не удавалось. Нынешний успех – результат большой и кропотливой работы, проделанной мной вместе с тренерами», - сказал он, передает НОК РА.

Говоря о трудности поединков, спортсмен сказал, что все поединки были непростыми.

«Я не стану специально выделять какой-то один. Люк Маккормэк – хороший боксер. С ним я встречался впервые. Зато на рейтинговом олимпийском турнире 2016 года в турецком Самсуне мне удалось победить его брата-близнеца, который потом поднялся на одну весовую категорию выше», - отметил Бачков.

Вспоминая свой «золотой» бой боксер признал, что тяжелее всего было в первом раунде.

«В первом раунде пришлось очень тяжело, поскольку выбранная тактика не проходила. Однако во втором и третьем раунде мне удалось переломить ход поединка и добиться заслуженной победы. Это было видно даже по реакции соперника и его тренерского штаба, хотя я до последнего момента опасался какого-нибудь «сюрприза» от судей», - сказал спортсмен.

На вопрос, что ему сказали тренеры после неудачного первого раунда, Бачков ответил, что Давид Торосян внес необходимые коррективы.

«Давид Торосян также сказал мне следующее: «Он твой. Играй на дудуке, а он пусть пляшет! Как я мог проиграть после таких слов!», - сказал он.

Боксер заявил, что все свои победы всегда посвящает армянскому народу.