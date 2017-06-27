Израиль нанес авиаудар по сектору Газа в ответ на обстрел своей территории
27 июня 2017 - 12:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Израильская авиация нанесла удар по двум объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля).
О результатах рейда израильской авиации не сообщается. Атака стала ответом на ракетный обстрел территории Израиля. Снаряд упал в пустынной местности, люди и объекты инфраструктуры не пострадали, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Jerusalem Post.
1 мая палестинское движение ХАМАС опубликовало новую доктрину организации, в которой отказалась от планов по уничтожению Израиля. При этом в документе ХАМАС по-прежнему отказывает Израилю в праве на существование, но не призывает к вооруженной борьбе против еврейского государства. Также в доктрине говорится о согласии на создание единого палестинского государства в границах 1967 года, то есть с территориями сектора Газа, Западного берега и Восточного Иерусалима.
Движение ХАМАС было основано в 1987 году. С 2007 года организация контролирует сектор Газа. Члены движения совершили сотни вооруженных нападений на израильтян на территории еврейского государства. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.
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