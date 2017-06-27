В рамках кинофестиваля «Золотой абрикос» будет представлено 47 фильмов

PanARMENIAN.Net - 27 июня была представлена конкурсная программа 14-го международного кинофестиваля «Золотой абрикос» в Ереване.

Из 1100 заявок на участие в фестивале были отобраны 47 фильмов, которые будут бороться в трех конкурсных программах: 12 – в конкурсе международного игрового кино, 16 – международных документальных фильмов, а 19 картин примут участие в конкурсе «Армянская панорама».

В 2017 году кинофестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций» с 9 по 16 июля.

Кинофестиваль откроет армянский немой художественный фильм «Хас-пуш» (1927 года), поставленный Амо Бек-Назаровым по мотивам рассказов Раффи «Носящие шелк» и Вртанеса Папазяна «Персия при Каджарах».

Ранее стало известно, что жюри «Золотого абрикоса» традиционно будет состоять из авторитетных представителей киноиндустрии, в их числе оскароносный режиссер Хью Хадсон (Великобритания), победительница Берлинского кинофестиваля, режиссер Илдико Эньеди (Венгрия), лауреат «Золотого абрикоса», лауреат 37 кинопремий, режиссер Сиро Гера (Колумбия), режиссер Алексей Федорченко (Россия), также ведутся переговоры о визите директора Канадского киноцентра в Армению.