Посол: Армения надеется вскоре покинуть список стран США с подконтрольным экспортом
28 июня 2017 - 13:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Ереван надеется заключить соглашение с Соединенными Штатами в целях удаления Армении Армению из списка стран, экспорт из которых контролируется. Об этом заявил посол Армении в США Григор Ованнисян, передает Sputnik.
«У нас есть несколько соглашений в правовом поле об избежании двойного налогообложении и удалении Армении из списка стран, экспорт из которых контролируется, и мы бы хотели подписать их»,- сказал Ованнисян.
Он отметил, что сектор информационных технологий успешно развивается в Армении.
«Мы хотели бы подготовить для подписания рамочное соглашение к следующей встречи (между Арменией и США). Мы обсуждали это с американцами, и мы работаем над этим. В октябре мы присоединимся к встрече межправительственной рабочей группы США-Армения, и это рамочное соглашение будет на повестке дня»,- добавил посол.
В 2015 году Вашингтон и Ереван подписали рамочное соглашение по торговле и инвестициям (ТИФА), которое должно помочь сторонам определить сферы, способствующие развитию взаимной торговли и инвестиций.
По данным Бюро переписи населения Соединенных Штатов, экспорт из США в Армению составил $43.6 млн, а импорт - $42.6 млн.
По словам Ованнисяня, Армения надеется, что Вашингтон понимает и принимает позицию Еревана по развитию хороших отношений одновременно с США и Россией.
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«ГСБПП не вводила подобного запрета, просто осуществляет более строгий пограничный контроль в целях безопасности», - сообщили PanARMENIAN.Net в пресс-службе ГСБПП
По словам Варданян, с 2007 года фонд IDeA совместно со своими партнерами и донорами вложил в Армению более 550 млн долларов
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