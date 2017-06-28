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Посол: Армения надеется вскоре покинуть список стран США с подконтрольным экспортом

Посол: Армения надеется вскоре покинуть список стран США с подконтрольным экспортом
28 июня 2017 - 13:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Ереван надеется заключить соглашение с Соединенными Штатами в целях удаления Армении Армению из списка стран, экспорт из которых контролируется. Об этом заявил посол Армении в США Григор Ованнисян, передает Sputnik.

«У нас есть несколько соглашений в правовом поле об избежании двойного налогообложении и удалении Армении из списка стран, экспорт из которых контролируется, и мы бы хотели подписать их»,- сказал Ованнисян.

Он отметил, что сектор информационных технологий успешно развивается в Армении.

«Мы хотели бы подготовить для подписания рамочное соглашение к следующей встречи (между Арменией и США). Мы обсуждали это с американцами, и мы работаем над этим. В октябре мы присоединимся к встрече межправительственной рабочей группы США-Армения, и это рамочное соглашение будет на повестке дня»,- добавил посол.

В 2015 году Вашингтон и Ереван подписали рамочное соглашение по торговле и инвестициям (ТИФА), которое должно помочь сторонам определить сферы, способствующие развитию взаимной торговли и инвестиций.

По данным Бюро переписи населения Соединенных Штатов, экспорт из США в Армению составил $43.6 млн, а импорт - $42.6 млн.

По словам Ованнисяня, Армения надеется, что Вашингтон понимает и принимает позицию Еревана по развитию хороших отношений одновременно с США и Россией.

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Sputnik. Yerevan Hopes to Finalize Accord Removing Armenia From US Export Control List
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