Посол: Армения надеется вскоре покинуть список стран США с подконтрольным экспортом

PanARMENIAN.Net - Ереван надеется заключить соглашение с Соединенными Штатами в целях удаления Армении Армению из списка стран, экспорт из которых контролируется. Об этом заявил посол Армении в США Григор Ованнисян, передает Sputnik.

«У нас есть несколько соглашений в правовом поле об избежании двойного налогообложении и удалении Армении из списка стран, экспорт из которых контролируется, и мы бы хотели подписать их»,- сказал Ованнисян.

Он отметил, что сектор информационных технологий успешно развивается в Армении.

«Мы хотели бы подготовить для подписания рамочное соглашение к следующей встречи (между Арменией и США). Мы обсуждали это с американцами, и мы работаем над этим. В октябре мы присоединимся к встрече межправительственной рабочей группы США-Армения, и это рамочное соглашение будет на повестке дня»,- добавил посол.

В 2015 году Вашингтон и Ереван подписали рамочное соглашение по торговле и инвестициям (ТИФА), которое должно помочь сторонам определить сферы, способствующие развитию взаимной торговли и инвестиций.

По данным Бюро переписи населения Соединенных Штатов, экспорт из США в Армению составил $43.6 млн, а импорт - $42.6 млн.

По словам Ованнисяня, Армения надеется, что Вашингтон понимает и принимает позицию Еревана по развитию хороших отношений одновременно с США и Россией.